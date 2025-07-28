Kongo'da ADF Saldırısında 43 Sivil Hayatını Kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeydoğusundaki Ituri eyaletinde, Müttefik Demokratik Güçler (ADF) adlı isyancı grubun düzenlediği saldırıda en az 43 sivil hayatını kaybetti.

Yerel yetkililere göre, eyaletin Irumu bölgesine bağlı Komanda kasabasında, cumartesi gecesi Katolikliğe giriş törenine hazırlanan kişilerin toplandığı salona saldırı düzenlendi.

Saldırıda, en az 43 kişi yaşamını yitirdi. Ölenler arasında bazı göç mağduru sivillerin de bulunduğu belirtildi.

Görgü tanıkları, saldırganların bazı evleri ateşe verdiğini, halkın mallarını yağmaladığını ve bir ticari kamyonu yaktığını aktardı.

Sivil toplum kuruluşları, saldırının olağanüstü hal uygulamasına rağmen şehir merkezinde gerçekleşmesini güvenlik zafiyeti olarak değerlendirerek, yetkililere bölgede askeri varlığın artırılması çağrısında bulundu.

Komanda kasabası, ADF'nin son dönemde sivil yerleşimleri hedef aldığı Beni-Bunia kara yolu güzergahında yer alıyor.