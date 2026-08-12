Kongo'da Ebola Salgını: 2.061 Ölüm

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) devam eden Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 4 bin 449'a, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 61'e yükseldi.

KDC Sağlık Bakanlığından açıklanan son verilere göre, salgın Haut-Uele, Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu ve Tshopo olmak üzere 5 eyalette etkisini sürdürüyor.

Toplam 53 bölgeye yayılan salgının merkez üssü Ituri olmaya devam ederken, Güney Kivu'da 75 gündür yeni doğrulanmış vakaya rastlanmadı.

Salgının başlangıcından bu yana 4 bin 449 doğrulanmış vaka tespit edilirken, 2 bin 61 kişi hayatını kaybetti, 886 kişi iyileşti.

Salgında ölüm oranı yüzde 46,3 olarak güncellenirken, temaslı kişilerin takip oranı yüzde 82,7'ye ulaştı.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölümüne neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mayıs ayında patlak veren "Bundibugyo" Ebola varyantının onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.