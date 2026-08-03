Kongo'da Ebola Salgını Büyüyor - Son Dakika
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Kongo'da Ebola Salgını Büyüyor

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KDC'de Ebola vakaları 3,748'e, ölümler 1,657'ye ulaştı. Salgın sürüyor, tedavi yok.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanan vaka sayısı 3 bin 748'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 657'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı son verilere göre salgın, Haut-Uele, Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu ve Tshopo eyaletlerinde etkisini sürdürüyor.

Salgının başlangıcından bu yana 3 bin 748 doğrulanmış vaka kaydedilirken, 1657 kişi hayatını kaybetti.

Salgında ölüm oranının yüzde 44, temaslı takip oranının ise yüzde 80,1 olarak güncellendiği bildirildi.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara kasabasında ve KDC'nin Yambuku köyünde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınındaki köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası yaşamını yitirmişti.

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mevcut salgın nadir Ebola varyantı "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kongo'da Ebola Salgını Büyüyor - Son Dakika

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