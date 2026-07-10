Kongo'da Ebola Salgını İçin Acil Müdahale Çağrısı - Son Dakika
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Kongo'da Ebola Salgını İçin Acil Müdahale Çağrısı

Kongo\'da Ebola Salgını İçin Acil Müdahale Çağrısı
10.07.2026 14:06
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BM, Kongo'daki Ebola salgını için hızlı hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Vaka sayısı 1792.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 10 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve bölgedeki Ebola salgınını kontrol altına almak amacıyla acil müdahale çağrısında bulundu.

Fletcher perşembe günü yaptığı açıklamada, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde salgının yayılmasını durdurmak için daha hızlı hareket etmeliyiz. Ituri eyaleti salgının merkezi olmaya devam ediyor ancak virüs, süregelen çatışmalar ve yoğun nüfus hareketliliği nedeniyle yüksek bulaşma riski taşıyan diğer eyaletlere de yayılıyor" ifadelerini kullandı.

Fletcher, 15 Mayıs'ta salgının resmen doğrulanmasından bu yana ülkede kaydedilen teyitli vakaların sayısının 1700'ü aştığını, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise 600'e ulaştığını belirtti. Komşu ülke Uganda'da ise 20 teyitli vakanın kayıtlara geçtiği bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Samuel Roger Kamba ise Perşembe günü salgının merkez üssü olan Ituri eyaletinin başkenti Bunia'da yaptığı açıklamada, ülkedeki Ebola salgınının halen "çok aktif" bir aşamada olduğunu söyledi.

Yüksek nüfus yoğunluğu, sık nüfus hareketliliği ve sahada toplumla etkileşimi zorlaştıran yerel koşullara dikkat çeken Kamba, salgının ne zaman zirveye ulaşacağını öngörmek için henüz çok erken olduğunu ifade etti.

Salgının yalnızca bir halk sağlığı acil durumu olmadığını belirten Fletcher, Ebola krizi öncesinde de bölgede milyonlarca kişinin çatışma, açlık, yerinden edilme, yetersiz temel hizmetler ve kısıtlı sağlık altyapısıyla mücadele ettiğini hatırlattı.

BM'nin Ebola'ya karşı müdahalesini yoğunlaştırdığı bilgisini paylaşan Fletcher, diğer uluslararası aktörlerin de aynı aciliyetle hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Fletcher, "İnsani yardım ve sağlık çalışanlarının yanı sıra tıbbi malzemeler ve müdahale ekipmanlarının bölgeye güvenli, kesintisiz erişimi için tüm taraflar çaba göstermeli. Sınırlar ve tedarik yolları açık tutulmalı. Bağışçılar, taahhüt ettikleri fonların sahadaki müdahale ekiplerine hızlı ve esnek şekilde ulaşmasını sağlamalı. Hem Ebola ile mücadeleyi hem de savunmasız toplulukların ihtiyaç duyduğu geniş kapsamlı insani yardım operasyonlarını da eş zamanlı desteklemeliyiz" dedi.

Kongo İletişim ve Medya Bakanlığı'nın perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı güncel verilere göre, ülkede teyitli Ebola vaka sayısı 1.792 olarak kaydedilirken, bu kişilerin 625'inin hayatını kaybettiği bildirildi. 764 hastanın halen izolasyonda veya hastanede tedavi gördüğü, 295 kişinin ise iyileştiği açıklandı. Hastalık kaynaklı ölüm oranı yüzde 34,1 olarak kaydedildi.

Kaynak: Xinhua

Sağlık, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kongo'da Ebola Salgını İçin Acil Müdahale Çağrısı - Son Dakika

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