Kongo'da İsyancı Saldırısı: 9 Ölü

OİCHA, 18 Ağustos (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu eyaletine bağlı Beni bölgesindeki Oicha kasabasına yönelik saldırının neden olduğu yıkım, 17 Ağustos 2025.
Yerel kaynakların pazar günü yaptığı açıklamaya göre cumartesiyi pazara bağlayan gece Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda düzenlenen ve Müttefik Demokratik Güçler'e bağlı isyancıların sorumlu tutulduğu son saldırıda en az 9 kişi hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
