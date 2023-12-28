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Kongo'da sel felaketi: Ölü sayısı 40'a yükseldi - Son Dakika
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Kongo'da sel felaketi: Ölü sayısı 40'a yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Güney-Kivu eyaletinde yaşanan sel felaketi ve toprak kayması sonucu ölenlerin sayısı 20'den 40'a yükseldi. Şiddetli yağışların sebep olduğu sel ve toprak kaymalarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kongo\'da sel felaketi: Ölü sayısı 40\'a yükseldi
28.12.2023 - 01:37,
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Güney-Kivu eyaletinde dün yaşanan sel felaketi ve toprak kayması sonucu ölenlerin sayısı 20'den 40'a yükseldi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Güney-Kivu eyaletinin Bukavu şehrine bağlı Kalingi köyünde son 4 gündür etkili olan şiddetli yağışların sebep olduğu sel ve toprak kaymalarında 40 kişi hayatını kaybetti.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede, ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor.

Aynı bölgede Mayıs 2023'teki şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketinde 425 kişi yaşamını yitirmişti.

Tropikal iklim kuşağında yer alan KDC, yağış sezonunda sık sık doğal afetlerle karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: AA
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