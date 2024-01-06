Kongo\'da Şiddetli Yağışlar Sonucu En Az 300 Kişi Hayatını Kaybetti

KİNSHASA, 6 Ocak (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) genelindeki şiddetli yağışların neden olduğu sellerde en az 300 kişi hayatını kaybetti.

Sosyal İşler, İnsani Yardım ve Ulusal Dayanışma Bakanı Modeste Mutinga Mutuishayi Cuma günü düzenlenen kriz değerlendirme toplantısında, seller nedeniyle en az 43.750 evin yıkıldığını söyledi. Bakan ayrıca sanitasyon ve temiz su eksikliğine bağlı salgın riskleri konusunda da uyarıda bulundu.

Kongolu yetkilileri afetzedelere yardım için acilen fon tahsis etmeye çağıran Mutuishayi, sahadaki insani yardım ekiplerini desteklemek için de uluslararası dayanışma çağrısında bulundu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde seller ve toprak kaymaları Eylül'den Mayıs'a kadar süren yağmur mevsiminde sıklıkla meydana geliyor.