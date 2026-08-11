Kongo\'daki Ebola Salgını 2000 Ölümün Üzerinde

KİNŞASA, 11 Ağustos (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2.000'i aştı.

Halk sağlığı yetkililerinin salı günü açıkladığı verilere göre, salgında şu ana kadar 2.011'i ölümle sonuçlanan toplam 4.381 teyitli vaka kaydedildi. Vaka ölüm oranının yüzde 45,9 olduğu bildirildi. 700'den fazla hastanın karantina ve hastanelerdeki tedavisi sürerken, 869 kişi sağlığına kavuştu.

Vakalar Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu, Haut-Uele ve Tshopo olmak üzere beş eyalette tespit edilirken, Ituri eyaleti salgının merkez üssü olmayı sürdürüyor.

BM Kıdemli Ebola Koordinatörü Julien Harneis salı günü sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 2.000 sınırını aştı. Bunların yarısı son 20 gün içinde gerçekleşti" dedi.

Harneis, "Müdahale sürecinde yer alan yardım çalışanları, kuruluşlar, hükümetler, bağışçılar ve toplum olarak hepimiz hayat kurtarmak ve Ebola'yı durdurmak için daha fazlasını yapmalı, adımları bugünden atmalıyız" ifadelerini kullandı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola virüsünün Bundibugyo türünün neden olduğu salgın 15 Mayıs'ta resmen ilan edilmişti. An itibarıyla virüse karşı onaylanmış bir aşı veya özel bir tedavi yöntemi bulunmuyor. Aşı ve tedavilere yönelik klinik denemeler ise devam ediyor.

Söz konusu salgın, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde en büyük salgın olmasının yanı sıra 2014-2016 Batı Afrika salgınından sonra dünya genelindeki en büyük ikinci Ebola salgını olma özelliğini taşıyor.