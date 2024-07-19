Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ateşkes Kararı Uzatıldı

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) ordu ile silahlı gruplar arasında 5 Temmuz'da alınan ateşkes kararı, 2 hafta uzatıldı.

Yerel basındaki habere göre, ABD'de yapılan arabuluculuk görüşmeleri sonrası KDC'de çatışan taraflar, ateşkesi uzatma konusunda anlaştı.

Alınan karar kapsamında yerinden edilmiş insanların evlerine dönebilmeleri için 5 Temmuz'da alınan ateşkes kararı 2 hafta uzatıldı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, ateşkes kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

İnsan hakları savunucuları, ülkenin doğusunda yoğunlaşan çatışmaların cinayet ve tutuklamalar ile kadın ve çocuklara yönelik cinsel istismar başta olmak üzere, birçok hak ihlaline yol açtığına dikkati çekiyor.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren isyancı 23 Mart Hareketi'nin (M23) Kasım 2021'de tekrar başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

KDC'de geçen yıl seçim öncesi ateşkes ilan edilmiş ancak sonrasında çatışmalar yeniden başlamıştı. Ancak taraflar arasında 5 Temmuz'da ateşkes kararı alınmıştı.

KDC, Ruanda'yı altın, koltan ve kobalt gibi mineraller açısından zengin olan topraklarını kendi çıkarları için işgal etmeye çalışmakla ve M23 isyancılarını desteklemekle suçlarken, Ruanda ise bu iddiaları reddediyor.