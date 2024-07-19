Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ateşkes Kararı Uzatıldı - Son Dakika
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ateşkes Kararı Uzatıldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) ordu ile silahlı gruplar arasında 5 Temmuz'da alınan ateşkes kararı, ABD'de yapılan arabuluculuk görüşmeleri sonucunda 2 hafta uzatıldı. Karar, yerinden edilmiş insanların evlerine dönebilmeleri için alındı. İnsan hakları savunucuları, ülkenin doğusunda yoğunlaşan çatışmaların birçok hak ihlaline yol açtığına dikkat çekiyor. KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren isyancı 23 Mart Hareketi'nin (M23) saldırıları, binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu. KDC, Ruanda'yı topraklarını işgal etmekle suçlarken, Ruanda ise bu iddiaları reddediyor.

19.07.2024 11:16
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) ordu ile silahlı gruplar arasında 5 Temmuz'da alınan ateşkes kararı, 2 hafta uzatıldı.

Yerel basındaki habere göre, ABD'de yapılan arabuluculuk görüşmeleri sonrası KDC'de çatışan taraflar, ateşkesi uzatma konusunda anlaştı.

Alınan karar kapsamında yerinden edilmiş insanların evlerine dönebilmeleri için 5 Temmuz'da alınan ateşkes kararı 2 hafta uzatıldı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, ateşkes kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

İnsan hakları savunucuları, ülkenin doğusunda yoğunlaşan çatışmaların cinayet ve tutuklamalar ile kadın ve çocuklara yönelik cinsel istismar başta olmak üzere, birçok hak ihlaline yol açtığına dikkati çekiyor.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren isyancı 23 Mart Hareketi'nin (M23) Kasım 2021'de tekrar başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

KDC'de geçen yıl seçim öncesi ateşkes ilan edilmiş ancak sonrasında çatışmalar yeniden başlamıştı. Ancak taraflar arasında 5 Temmuz'da ateşkes kararı alınmıştı.

KDC, Ruanda'yı altın, koltan ve kobalt gibi mineraller açısından zengin olan topraklarını kendi çıkarları için işgal etmeye çalışmakla ve M23 isyancılarını desteklemekle suçlarken, Ruanda ise bu iddiaları reddediyor.

Kaynak: AA

23 Mart, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ateşkes Kararı Uzatıldı - Son Dakika

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