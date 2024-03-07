Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde İsyancı Grup Nyanzale Kasabasını Ele Geçirdi

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletine bağlı Nyanzale kasabasının kontrolü 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grubunun eline geçti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey-Kivu'nun başkenti Goma'nın çevresindeki saldırılarını artıran M23 üyeleri, Nyanzale kasabasının kontrolünü ele geçirdi.

Kasaba civarında ordu ile M23 üyeleri arasında çatışmalar sürüyor.

Çatışmalarda, şu ana kadar 10 sivil hayatını kaybetti, binlerce sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Ruanda tarafından desteklendiği ileri sürülen ve yılbaşından bu yana saldırılarını artıran M23 isyancı grubu, stratejik öneme sahip Goma'ya 20 kilometre uzaklıkta bulunan Sake kasabasına kadar ulaşarak, Goma'nın merkezi hükümetle karasal bağını kesmişti.

Goma'ya giden iki ana yolu kesen M23 üyeleri, burasının da kontrolünü ele geçirebilmek için hafta başından bu yana çatışmalarını yoğunlaştırmıştı.

23 Mart Hareketi

KDC ordusuna mensup eski askerlerce kurulan M23 grubu, ülkenin doğu bölgesinde faaliyet gösteriyor.

Diğer adı "Kongo Devrim Ordusu" olan ve 23 Mart 2009'da yapılan barış anlaşmasının bozulmasıyla doğan M23, Ruanda'yı yöneten Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.

İlk olarak 2012'de hükümete karşı isyana başlayan ve Kuzey Kivu'da etkin olan M23, daha önce defalarca büyük şehirleri ele geçirdi ve BM güçlerince geri püskürtüldü.

Grubun elebaşılığını, Ruanda İç Savaşı'nda Ruanda Halksever Cephesi için savaşmış Sultani Makenga yapıyor.