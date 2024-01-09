Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nde isyancı saldırısında 6 sivil öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde isyancıların saldırısında 6 sivil yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey Kivu eyaletinin Beni şehrine bağlı Mangina köyüne, Mai-Mai Kata Katanga adlı isyancı grup üyeleri saldırı düzenledi.

Birçok evin yağmalandığı saldırıda, palalı isyancılar 6 sivili öldürdü.

İsyancı saldırılarının devam ettiği köyün sakinlerinin evlerini terk ederek komşu kasaba Kyantsaba'ya doğru hareket ettiği bildirildi.

Mai-Mai Kata Katanga

"Mai-Mai Kata Katanga", ülkenin en zengin eyaleti olan Katanga'nın bağımsızlığı için savaşan isyancı grup olarak biliniyor.

Katanga eyaletinin en büyük şehri Lubumbashi'yi kendilerine başkent olarak seçen "Mai-Mai Kata Katanga", bölgede kendi bayraklarını kullanıyor.

Grubun, insanlığa karşı suç işlemekten hüküm giymiş ve hapishaneden kaçmış Kyungu Mutanga tarafından Eylül 2011'de kurulduğu tahmin ediliyor.

Katanga'nın Mitvaba bölgesinde çok güçlü olan isyancı grubun, 3 binden fazla savaşçısı olduğu biliniyor.