Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey-Kivu eyaletinde isyancıların saldırısında 15 sivil hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey-Kivu eyaletinin Rutshuru bölgesinde 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup üyeleri saldırı düzenledi.
En az 15 sivilin yaşamını yitirdiği saldırıda, çok sayıda kişi de yaralandı.
Bölgede M23 üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar devam ederken, bölge sakinlerinin evlerini terk ederek Kuzey-Kivu'nun başkenti Goma'ya doğru hareket ettiği bildirildi.
Ülkede M23 isyancı grubunun ilerleyişi sürüyor
İnsan Hakları İzleme Örgütüne (HRW) göre, Ruanda tarafından desteklendiği ileri sürülen ve yılbaşından bu yana saldırılarını artıran M23 isyancı grubu, stratejik öneme sahip Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'ya 20 kilometre uzaklıkta bulunan Sake kasabasına kadar ulaştı.
M23 üyeleri, Kuzey-Kivu eyaletinin Ruanda sınırında yer alan Rutshuru bölgesindeki birçok yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirerek ve Goma'ya giden iki ana yolu kapatarak, Kuzey-Kivu eyaletinin merkezi yönetimle karasal bağını kesti.
Sake yakınlarında güvenlik güçleri ile M23 üyeleri arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısında 15 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kazalarda can kaybını önlemek için kamyonlarda 'arka koruma çerçeve' denetimi yaparak sürücülere bilgilendirme yapıyor. Yapılan denetimlerin farkındalığı arttırdığı belirtilirken, ağır tonajlı araçlarda bulunması gereken koruma demiri eksikliği nedeniyle yaşanan ölümlerin basit bir tedbirle önlenebileceği vurgulandı.
Malatya'da meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir otomobil, önce refüje daha sonra aydınlatma direğine çarparak akaryakıt istasyonuna daldı. Kazada araç sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yeniden Refah Partisi Kayseri Büyük Şehir Belediyesi Başkan Adayı Prof. Dr. Abdullah Özkırış liderliğinde hayata geçirilecek olan proje, yerel ekonomiye canlılık getirecek ve organik tarımın teşvik edilmesi gibi hedefleri içerecek.
Denizli'nin Buldan ilçesinde aranan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında bir meclis üyesi adayının da bulunduğu 4 kişi tutuklandı.
Eyüpsultan'da arkadaşları ile ATV ile gittiği esnada arızalanması sonrası yol kenarında bekleyen Oğuz Murat Arıcı'ya lüks bir araç çarptı. Çarpma sonrası lüks araç sürücüsü Timur C. olay yerine gelen annesi Eylem Tok Yazar ile birlikte olay yerinden ayrılarak İstanbul Havalimanına giderek Mısır'a gitti. Kaza sonrası Timur C. ve annesi Eylem Tok Yazar'ın araçla İstanbul Havalimanına geldikleri anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, M.G. tarafından kullanılan bir otomobil, ambulansa yol vermek için manevra yapan H.A. idaresindeki bir kamyonete arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan sürücünün annesi N.G. yaralandı ve ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücüler ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Afyonkarahisar'da sosyal medya üzerinden açtıkları kadın profilleri ile kendilerini çoban olarak tanıtarak kendi yaptıkları sahte altınları satıp 1 milyon 325 bin TL'lik vurgun yapan 4'ü kadın 19 kişi 100'e yakın polisin katıldığı operasyonla yakalandı.
Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, 2024 yılının ilk 2 ayını kapsayan 'Gümüşhane'nin Huzuru, Türkiye'nin Huzuru' konulu güvenlik bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, güvenlik istatistikleri ve mahalli idareler seçimleri hakkında bilgiler paylaşıldı.
Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Alanya seçim ofisini ziyaret ederek miting düzenledi. Tütüncü, Alanya'yı altın çağına taşıyacak projelerini anlattı.
Sizin düşünceleriniz neler ?