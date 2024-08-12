Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Silahlı Saldırı: 18 Ölü

Güncel

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Beni'de düzenlenen iki silahlı saldırıda 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basına yansıyan haberlere göre yetkililer, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusundaki Beni'de iki ayrı silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Yetkililer, saldırıda 18 kişinin öldüğünü, 17 kişinin kayıp olduğunu duyurdu.

Saldırının, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı silahlı bir grup tarafından gerçekleştirildiği ileri sürüldü.