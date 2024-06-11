Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Tekne Kazası: 86 Kişi Kayboldu - Son Dakika
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Tekne Kazası: 86 Kişi Kayboldu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nde Tekne Kazası: 86 Kişi Kayboldu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Mai-Ndombe eyaletinde, Mushie kasabasından Lebida kasabasına doğru seyreden bir tekne, motor arızası nedeniyle kıyıya çarparak battı. Kazada yaklaşık 100 kişi kurtarılırken, 86 kişi hala kayıp. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu tür deniz kazalarının genellikle gemilerin bakımsızlığı ve kapasitelerinin üstünde yük taşımaları nedeniyle meydana geldiği belirtiliyor. Ülkede yeterli asfalt yol bulunmaması sebebiyle ulaşım genellikle nehirler ve göller üzerinden sağlanıyor.

11.06.2024 20:49
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Mai-Ndombe eyaletinde bir teknenin batması sonucu 86 kişi kayboldu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Mai-Ndombe'de bulunan Kwa Nehri üzerinde, Mushie kasabasından Lebida kasabasına doğru hareket eden tekne, motor arıza sebebiyle, kıyıya çarparak battı.

Yaklaşık 100 kişinin kurtarıldığı tekne kazasında, kaybolan 86 kişinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Özellikle yoğun mevsimsel yağışların olduğu dönemde yaşanan bu tür deniz kazalarına, "gemilerin bakımsızlığının ve kapasitelerinin üstünde yük taşımalarının" sebep olduğu ifade ediliyor.

Ülkede yeterli asfalt yol bulunmaması nedeniyle ulaşım için genellikle nehirler ve göller kullanılıyor.

Kaynak: AA

Ulaşım, Kaza, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Tekne Kazası: 86 Kişi Kayboldu - Son Dakika

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