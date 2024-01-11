Kongo Nehri\'nin debisi 1961\'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

Orta Afrika'nın en büyük nehri olan Kongo'nun debisi, 1961'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, bir aydan uzun süredir etkili olan şiddetli yağışların ardından, Kongo Nehri'nin deniz seviyesinden 6,20 metre yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, Kongo Nehri'nde yaşanan taşkınlar nedeniyle oluşan sellerden Tshopo, Mongala, Equateur, Güney ve Kuzey Ubangi, Kwilu, Mai-Ndombe, Kongo-Central, Lomami, Kasai, Kasai-Central, Güney Kivu eyaletlerinin etkilendiği aktarıldı.

Geçen hafta KDC Sosyal İşler Bakanı Modeste Mutinga Mutushayi, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle, en az 300 kişinin hayatını kaybettiğini, 43 bin 750 evin, 1325 okulun, 269 sağlık ocağının, 41 halk pazarının ve 85 yolun zarar gördüğünü belirtilmişti.

Nehrin diğer yakasındaki Kongo Cumhuriyeti'nde ise şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketlerinde, 360'dan fazla köy, 36 ilçenin sular altında kaldığı, felaketten 320 bin kişinin etkilendiği, 17 kişinin ise hayatını kaybettiği duyurulmuştu.