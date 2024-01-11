 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kongo Nehri'nin debisi 1961'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Kongo Nehri'nin debisi 1961'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

Orta Afrika'nın en büyük nehri olan Kongo'nun debisi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yaşanan şiddetli yağışlar sonucunda 1961'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Taşkınlar nedeniyle birçok eyalet etkilendi ve çok sayıda ev, okul, sağlık ocağı, pazar ve yol zarar gördü. Kongo Cumhuriyeti'nde ise sel felaketleri sonucunda birçok köy sular altında kaldı ve binlerce kişi etkilendi.

Kongo Nehri\'nin debisi 1961\'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı
11.01.2024 - 20:43,  Güncelleme: 20:49
Abone Ol

Orta Afrika'nın en büyük nehri olan Kongo'nun debisi, 1961'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, bir aydan uzun süredir etkili olan şiddetli yağışların ardından, Kongo Nehri'nin deniz seviyesinden 6,20 metre yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, Kongo Nehri'nde yaşanan taşkınlar nedeniyle oluşan sellerden Tshopo, Mongala, Equateur, Güney ve Kuzey Ubangi, Kwilu, Mai-Ndombe, Kongo-Central, Lomami, Kasai, Kasai-Central, Güney Kivu eyaletlerinin etkilendiği aktarıldı.

Geçen hafta KDC Sosyal İşler Bakanı Modeste Mutinga Mutushayi, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle, en az 300 kişinin hayatını kaybettiğini, 43 bin 750 evin, 1325 okulun, 269 sağlık ocağının, 41 halk pazarının ve 85 yolun zarar gördüğünü belirtilmişti.

Nehrin diğer yakasındaki Kongo Cumhuriyeti'nde ise şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketlerinde, 360'dan fazla köy, 36 ilçenin sular altında kaldığı, felaketten 320 bin kişinin etkilendiği, 17 kişinin ise hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Orta Afrika, Kongo, Ulaşım, Çevre, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kongo Nehri'nin debisi 1961'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı - Son Dakika


22:00
Fenerbahçe, İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Fenerbahçe, İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.
21:23
Enerji Bakanı Bayraktar: Bu kış doğal gaza zam planlamıyoruz Enerji Bakanı Bayraktar: Bu kış doğal gaza zam planlamıyoruz
21:17
Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aboubakar kendine yeni takım buldu Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aboubakar kendine yeni takım buldu
20:11
İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu
20:05
Erden Timur olaya el attı! Sivas'ta 2 puan bırakan Galatasaray'dan jet hızında açıklama Erden Timur olaya el attı! Sivas'ta 2 puan bırakan Galatasaray'dan jet hızında açıklama
20:04
İsrail'in soykırımla suçlandığı ilk duruşma sona erdi! Netanyahu'nun ''Amalek'' sözleri başını yakacak İsrail'in soykırımla suçlandığı ilk duruşma sona erdi! Netanyahu'nun ''Amalek'' sözleri başını yakacak
19:40
Denizkurdu Tatbikatı esnasında 1 askerimiz şehit oldu Denizkurdu Tatbikatı esnasında 1 askerimiz şehit oldu
19:26
Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttu Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttu

Son Dakika
22:00 Fenerbahçe, İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.
21:23 Enerji Bakanı Bayraktar: Bu kış doğal gaza zam planlamıyoruz
21:17 Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aboubakar kendine yeni takım buldu
20:11 İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu
20:05 Erden Timur olaya el attı! Sivas'ta 2 puan bırakan Galatasaray'dan jet hızında açıklama
20:04 İsrail'in soykırımla suçlandığı ilk duruşma sona erdi! Netanyahu'nun ''Amalek'' sözleri başını yakacak
19:40 Denizkurdu Tatbikatı esnasında 1 askerimiz şehit oldu
19:26 Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttu
19:16 Bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı ilk kez konuştu: Öğrencilerim olmasaydı çok daha vahim olabilirdi
18:50 Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 22:19:32. #1.12#
SON DAKİKA: Kongo Nehri'nin debisi 1961'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement