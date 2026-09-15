Konitsa'daki yangın yeniden alevlendi, 8 bin dönümlük alan zarar görmüştü - Son Dakika
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Konitsa'daki yangın yeniden alevlendi, 8 bin dönümlük alan zarar görmüştü

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Yunanistan'ın kuzeybatısındaki Konitsa bölgesinde geçen hafta kontrol altına alınan orman yangınının tekrar şiddetlendiği belirtildi. Dik kayalıklar arasındaki alevlerin yeniden yangına neden olduğu, 31 Ağustos'ta çıkan yangında 8 Eylül'e kadar yaklaşık 8 bin dönüm alanın zarar gördüğü aktarıldı.

Yunanistan'ın kuzeybatısındaki Konitsa bölgesinde 31 Ağustos'ta başlayan ve geçen hafta kontrol altına alınan orman yangınının tekrar şiddetlendiği belirtildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Konitsa bölgesindeki ormanlık alanda geçen hafta kontrol altına alınan yangın dün gece tekrar alevlendi.

Epir Bölge Valisi Aleksandros Kahrimanis, sosyal medya hesabından bölgedeki yangına ilişkin fotoğraflar paylaştı.

Dik kayalıklar arasında devam eden küçük alevlerin şiddetlenerek yeniden yangına neden olduğu ifade edildi.

Atina Ulusal Gözlemevinin FireHUB verilerine göre, Konitsa'daki Trapezitsa Dağı'nda 31 Ağustos'ta çıkan yangında, 8 Eylül'e kadar yaklaşık 8 bin dönüm alan zarar görmüştü.

Kontrol altına alınan yangının büyük ölçüde Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde belirlenmiş doğal çevre koruma ağı "Natura 2000" alanında ve Kuzey Pindos Milli Parkı'nın yüksek koruma statüsüne sahip 2. bölgesinde etkili olduğu aktarılmıştı.

Bölgenin sarp yapısı, yoğun orman örtüsü ve sınırlı yol ağı nedeniyle yangına müdahalede güçlük yaşandığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Yunanistan, Ağustos, Güncel, Eylül, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konitsa'daki yangın yeniden alevlendi, 8 bin dönümlük alan zarar görmüştü - Son Dakika

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