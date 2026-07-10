Konstantinos Argiros, İstanbul'da Coşku Dolu Konser Verdi

Yunan sanatçı Konstantinos Argiros, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu.

Sinkron organizasyonuyla gerçekleştirilen ve biletleri satışa çıktıktan yaklaşık bir hafta sonra tükenen konsere yoğun ilgi gösteren izleyiciler, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nu doldurdu.

Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Argiros, geçen yıl Harbiye'de verdiği konserin ardından yeniden İstanbul'da sahne almayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

İki gün üst üste kapalı gişe konser vermenin kendisi için tarif edilemez bir duygu olduğunu dile getiren Argiros, "Geçen sene burada yaşadığımız büyülü atmosferin ardından tekrar gelmeyi iple çekiyordum. Keşke içerideki herkese tek tek teşekkür etme imkanım olsaydı." ifadelerini kullandı.

Türk dinleyicilerin ilgisine teşekkür eden sanatçı, sahnede her zaman içinden geldiği gibi, tüm ruhu ve kalbiyle şarkı söylediğini belirtti. Argiros, "Bana gösterilen yoğun sevgi için tüm sevenlerime teşekkür ediyorum." dedi.

Türk sanatçı Sıla ile gerçekleştirdiği işbirliğine de değinen Argiros, Sıla'yı uzun yıllardır tanıdığını ifade etti. Yunan sanatçı, "2016 veya 2017'de verdiğim bir konsere gelmişti. Sesini çok beğendiğim ve takdir ettiğim bir sanatçı. Uzun zamandır birlikte bir proje yapmayı konuşuyorduk. Zamanı şimdiymiş. 'Ax Kardia Mou' şarkısını çok beğendi ve birlikte hayata geçirdik. Çok otantik görüntülerden oluşan güzel bir klip de geliyor." diye konuştu.

Argiros, kendisinin Hollywood oyuncusu Ben Affleck'e benzetildiğinin söylenmesinin üzerine ise "Herkesin kendine özgü bir güzelliği var. Ben o kadar yakışıklı değilim." yanıtını verdi.

Sahneye "Merhaba Türkiye!" sözleriyle çıkan Argiros, "Iliovasilema", "Tha 'Mai Edo" ve "Ximeromata"nın da aralarında bulunduğu eserlerini seslendirdi.

Konserin sürpriz konuğu Sıla Gençoğlu ile "Ax Kardia Mou/ Yanımda Uyu" adlı ortak çalışmalarını seslendiren Argiros, izleyicilerden yoğun alkış aldı.

Argiros'un Harbiye'deki konserine, ünlü isimlerden Semiramis Pekkan ile Gözde Kansu da katıldı.

Şarkılara coşkuyla eşlik eden izleyiciler, konser boyunca mendil sallayarak sanatçıya destek verdi.