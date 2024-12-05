Konum Vergisi İddiaları Yalanlandı

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(ANKARA)- Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, işletmelerin haritalı adres (konum) paylaşımı halinde vergi ödeyeceklerine dair çıkan haberler üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, "Konum paylaşımı yapan esnaftan vergi alınacağı bilgisi kesinlikle doğru değildir" denildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden torba yasanın, Coğrafi Bilgi Sistemleri Kanunu'nda değişiklik öngören maddeleri nedeniyle işletmelerin haritalı adres (konum) paylaşımı halinde vergi ödeyeceklerine dair çıkan haberleri yalanladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın resmi X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün bazı medya organlarında 'Esnafa Konum Vergisi' başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama zorunluluğu doğmuştur. Söz konusu kanun Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan coğrafi verileri üreterek gelir elde eden gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerini kapsamaktadır, sosyal medya hesapları üzerinden konum paylaşımı yapan esnafı ilgilendirmemektedir. Dolayısıyla konum paylaşımı yapan esnaftan vergi alınacağı bilgisi kesinlikle doğru değildir."