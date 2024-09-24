Konya, 2025 Akıllı Turizm Başkenti Adayı - Son Dakika
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Konya, 2025 Akıllı Turizm Başkenti Adayı

Konya, 2025 Akıllı Turizm Başkenti Adayı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya'nın 2025 Avrupa Akıllı Turizm Başkenti adayları arasında olduğunu açıkladı.

24.09.2024 16:30
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, 2025 Avrupa Akıllı Turizm Başkenti ödülü için listeye giren 7 şehir arasında Türkiye'den Konya'nın yer aldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 2025 Avrupa Akıllı Turizm Başkenti ünvanı, sürdürülebilir ve yenilikçi turizmin geleceğini şekillendirme konusunda kararlılık gösteren bir kente verilecek. Akıllı turizm destinasyonları arasındaki iş bağlantıları imkanlarını güçlendirmeyi ve en iyi uygulamaların paylaşımını kolaylaştırmayı da amaçlayan ödül için 10 ülkeden toplam 21 kent aday oldu. Bu yıl Avrupa Komisyonu'nun belirlediği finalist şehirler, Brüksel (Belçika), Cenova (İtalya), Konya (Türkiye), Lahti (Finlandiya), Lviv (Ukrayna), Porto (Portekiz) ve Torino (İtalya) olarak açıklandı.

KAZANAN ŞEHİR, MARKA DESTEĞİ ALACAK

Avrupa Jürisi'ne 26-27 Kasım 2024 tarihlerinde tekliflerini sunacak olan finalistler, akıllı turizmin geleceğini şekillendirme konusunda en yenilikçi ve sürdürülebilir projelerini sergileyecek. Kazanan şehir, kapsamlı bir tanıtım ve marka desteği alacak. Ödül aynı zamanda bir tanıtım videosunun çekimini, kentte bir hashtag heykelinin kurulumunu ve hem Avrupa Birliği hem de küresel seviyede görünürlüğü artırmaya yönelik özel hazırlanan tanıtım kampanyalarının başlatılmasını içeriyor.

Kaynak: DHA

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