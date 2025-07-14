Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altay, yayımladığı mesajında, milletin iradesine, demokrasisine ve istiklaline kasteden hain darbe girişimine karşı, yediden yetmişe tüm Türkiye'nin tek yürek olduğunu ve tarihin karanlık gecelerinden birini destansı direnişe dönüştürdüğünü belirtti.

O gecede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara dökülen milletin şan ve şerefle dolu tarihinden ve yüreğindeki imandan aldığı güçle iradesine kasteden hainleri bozguna uğrattığını vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Konya'mızın yiğit evlatları da o gece Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi meydanları doldurmuş, vatanına, bayrağına ve devletine sahip çıkmıştır. Konya, kadim geçmişine yakışır şekilde vakur bir duruş sergileyerek milli iradenin, demokrasinin ve özgürlüğün en gür sesi olmuştur. 15 Temmuz, milletimizin hürriyetine ve bağımsızlığına sahip çıkma iradesinin sarsılmaz simgesidir. O gece şehit düşen kahramanlarımızı rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyor, bu kutsal emanetin bekçileri olarak milli iradeye sahip çıkmaya devam edeceğimizi bir kez daha kararlılıkla vurguluyorum. Millet olarak hainlere karşı her daim uyanık olacağız. Bu vesileyle, Konya'mızın ve aziz milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü anıyor, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum."