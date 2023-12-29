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Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2023'te 60 bin 334 sanatseveri bir araya getirdi - Son Dakika
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Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2023'te 60 bin 334 sanatseveri bir araya getirdi

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2023 yılında 116 nitelikli gösterimle 60 bin 334 sanatsevere ulaşarak kültür ve sanat hayatının önemli bir parçası olduğunu belirtti. Konya'nın turizm, kültür ve sanat gibi alanlarda da ön plana çıktığı vurgulandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2023\'te 60 bin 334 sanatseveri bir araya getirdi
29.12.2023 - 16:03,
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Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2023'te 60 bin 334 sanatseveri bir araya getirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun 2023'te sunduğu 116 nitelikli gösterimle 60 bin 334 sanatsevere ulaşarak kültür ve sanat hayatının önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Konya'nın ulusal ve uluslararası birçok alanda adından başarıyla söz ettirdiğini vurgulayan Altay, açıklamasında şunları kaydetti:

"Konya'mız artık sanayi ve tarım şehri unvanlarının yanı sıra turizm, kültür ve sanat gibi alanlarla da ön plana çıkıyor. Bu alanlarda yaptığımız Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi, Depo No: 4, Darü'l-Mülk Sergi Sarayı gibi dikkati çeken projeler, hemşehrilerimiz ve şehir dışından gelen ziyaretçilerimiz tarafından büyük beğeni topluyor. Toplumun her kesimden insanımızın sosyal ve kültürel anlamda kazanımlar elde ettiği Şehir Tiyatromuzdaki başarılı oyunlarımız da Konya'nın kültür ve sanat hayatının önemli bir parçası olmayı sürdürüyor. Şehir Tiyatromuz 2023 yılında 116 gösterim sunarak, toplamda 60 bin 334 seyirciyi tiyatroyla buluşturdu. 2018'den bu yana ise 588 gösterim sayısına ulaşarak, 331 bin 354 izleyiciyi bir araya getirdi. Ayrıca 750 kişilik salonlarda ortalama yüzde 69'luk bir dolum oranına ulaşarak bu alanda önemli bir başarı elde etmiş olduk."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2023'te 60 bin 334 sanatseveri bir araya getirdi - Son Dakika
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