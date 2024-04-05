Konya Cumhuriyet Başsavcısı'ndan Avukatlar Günü Kutlama Mesajı - Son Dakika
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Konya Cumhuriyet Başsavcısı'ndan Avukatlar Günü Kutlama Mesajı

Konya Cumhuriyet Başsavcısı\'ndan Avukatlar Günü Kutlama Mesajı

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. İnal, mesajında avukatların insan hakları ve hukukun üstünlüğü esasında önemli bir görevi yerine getirdiğini vurgulayarak, tüm avukatların bu özel gününü kutladı.

05.04.2024 14:30  Güncelleme: 14:34
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Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Hukuk devletinde bir kamu hizmeti sayılan savunma hakkının, yargı erkininin temel unsurlarından biri olduğunu ifade eden İnal, mesajında şunları kaydetti:

"İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü esası içerisinde gerek kişilerin, gerekse toplumların temel hak ve hürriyetlerinin korunmasında ve savunulmasında büyük sorumluluğu olan savunma makamının temsilcisi avukatlar; bireylerin hak ve özgürlüklerinin savunulması ve hukuksal ilişkilerin yürütülmesi gibi konularda çok önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Konya Barosu avukatlarımız olmak üzere, tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlar, kendilerine sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim."

Kaynak: AA

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