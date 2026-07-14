Kahramanlık Kanımızda Var: Konya'da 15 Temmuz Kan Bağışı Etkinliği

Konya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Kahramanlık Kanımızda Var" kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Kültür Park'ta düzenlenen etkinlikte, alanda stantlarda şehit aileleri ve gazilerin kendi elleriyle hazırladıkları eserler sergiledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesinde Türk milletinin bayrağını yere düşürmediği ve vatanı darbecilere teslim etmediği belirtti.

O gece birlik ve beraberlik mesajları verildiğini ifade eden Topal, "15 Temmuz, milletimizin bağımsızlığına ve demokrasisine canı pahasına sahip çıktığı, tarihe altın harflerle yazılan bir destandır. O gece bu aziz millet; bayrağını yere düşürmemiş, vatanını teslim etmemiş, birlik ve beraberliğinden asla vazgeçmemiştir." dedi.

Topal, vatan sevgisinin sadece cephede değil hayatın her alanında gösterilebileceğine dikkati çekerek, Kızılay tarafından alana kurulan çadırlarda kan bağışı yapmanın bir cana umut olacağını bildirdi.

Topal, "Bugün burada 'Kahramanlık Kanımızda Var' diyerek yalnızca bir etkinlik gerçekleştirmiyoruz. Verdiğimiz her kan bağışıyla bir cana umut oluyor, şehit yakınlarımız ve gazilerimizin el emeği eserleriyle vefamızı gösteriyor, çevreye duyarlı çalışmalarla gelecek nesillere olan sorumluluğumuzu hatırlıyoruz. Çünkü kahramanlık; gerektiğinde canını vermek kadar, gerektiğinde bir damla kanla bir hayat kurtarmak, üreterek umut olmak ve milletine hizmet etmektir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, alanda kurulan Kızılay kan bağışı stantlarını gezdi.

Etkinliğe, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Topal'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut, Türk Kızılay Kan Bağış Merkez Müdürü Prof. Dr. Mahmut Baykan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Program vatan için canını veren şehitler ile gaziler için dua edilmesiyle sona erdi.