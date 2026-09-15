Konya'da 16 yaşında başladığı bağımlılıktan 10 yıl sonra Yeşilay ile kurtuldu - Son Dakika
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Konya'da 16 yaşında başladığı bağımlılıktan 10 yıl sonra Yeşilay ile kurtuldu

Konya\'da 16 yaşında başladığı bağımlılıktan 10 yıl sonra Yeşilay ile kurtuldu
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Konya'da 16 yaşındayken arkadaşlarının "Bir kereden bir şey olmaz" sözüyle uyuşturucuya başlayan 26 yaşındaki F.E, Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nde 7 ay yatarak tedavi gördükten sonra bağımlılığından kurtuldu. F.E, "Bir kereden çok şey olur" diyerek bağımlı olanlara hastalıklı çevrelerini bırakmaları tavsiyesinde bulundu.

Konya'da 16 yaşındayken arkadaşlarının "Bir kereden bir şey olmaz" sözüyle uyuşturucuya başlayan 26 yaşındaki F.E, bağımlılıktan Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi (REHAB) sayesinde kurtuldu.

F.E, 2016'da arkadaş ortamında "Bir kereden bir şey olmaz" denilerek verilen uyuşturucuyu kullandıktan sonra zamanla bağımlı hale geldi.

Ailesinin yönlendirmesiyle iki yıl önce Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne (YEDAM) başvuran 26 yaşındaki F.E, burada ilk olarak psikolojik ve sosyal destek aldı.

Sonrasında REHAB'da 7 ay yatarak tedavi gören F.E, ardından bağımlılığından kurtuldu ve ailesiyle daha sağlıklı vakit geçirmeye başladı.

Maddenin hayatını olumsuz etkilediğini fark etti

F.E, AA muhabirine, madde bağımlılığının kendisini ve ailesini olumsuz etkilediği için bir dönem nefes dahi alamadığını anlattı.

Bu olumsuzluğun daha fazla devam etmesini istemeyerek bırakmaya karar verdiğini dile getiren F.E, şunları kaydetti:

"Aileme bırakmak istediğimi söyledim. Benim için araştırmışlar. Artık aileme huzursuzluk vermeye başladığımı fark etmiştim. Huzurum bozulmuştu. Çalışmadığım günler oldu. Bu da beni çok yordu. Her gün aynı şekilde madde bulmak için uyanıyordum ve çabalıyordum. Her gün aynı geçiyordu. Zamanla bağımlılık oluştu. Bunun sonunun olmadığını fark ettim. Bırakmaya karar verdim. Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi olmamı istediler. Ben de kabul ettim. Yaklaşık 7 ay tedavi gördüm. Vaktimizi geçirebileceğimiz aktiviteler vardı. Güzel iyileşme koçumuz vardı. Çok yardımcı oldular."

"REHAB'a geldikten sonra hayatım, dünyam aydınlandı"

Tedavi olduktan sonra hayatında birçok şeyin değiştiğini vurgulayan F.E, "REHAB'a geldikten sonra hayatım, dünyam aydınlandı. Burada bağımlılıktan kurtulmak için neler yapılabileceğini öğrendim. Madde beni gün geçtikçe yalnızlaştırmıştı. Tek başımaydım. Eve gitmediğim, hastanede, otogarda yattığım günler oldu. Artık ailemle anlaşabiliyorum, bana daha yakın, daha sıcak davranıyorlar. Onlarla birlikte hayatın tadını çıkarıyorum. Onlarla eğlenebiliyorum, sohbet edebiliyor ve gülebiliyoruz. Artık arkadaş gibiyiz." diye konuştu.

Bağımlı olanlara tavsiyelerde bulunan F.E, "Hastalıklı çevrelerini bıraksınlar. Ben de 'Bir kereden bir şey olmaz'la başladım sonra 10 yıl boyunca hayatımı mahvettim. Bir kereden çok şey olur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da 16 yaşında başladığı bağımlılıktan 10 yıl sonra Yeşilay ile kurtuldu - Son Dakika

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