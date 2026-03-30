Konya'da 62. Kütüphane Haftası Kutlandı - Son Dakika
Konya'da 62. Kütüphane Haftası Kutlandı

30.03.2026 11:39
Konya'da düzenlenen Kütüphane Haftası programında kütüphanelerin önemi vurgulandı.

Konya'da 62. Kütüphane Haftası dolasıyla program düzenlendi.

Konya Vali Yardımcısı Aydın Erdoğan, Meram İlçe Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'ndaki programda, kütüphanelerin yalnızca kitapların muhafaza edildiği mekanlar olmadığını, geçmişle gelecek arasında köprü görevi gören irfan yuvaları olduğunu söyledi.

Kütüphanelerin bilgiyi koruyup, çoğaltarak toplumla buluşturan mekanlar olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Buralar sessizliğin içinde en güçlü fikirlerin doğduğu, bireyin kendini geliştirdiği, milletlerin ise medeniyet yürüyüşünü sağlam temeller üzerine inşa ettiği müstesna kurumlardır. Bugün dünyada bilgiye ulaşmak her zamankinden çok daha kolay görünmektedir. Ancak doğru bilgiye ulaşmak, bilgiyi ayıklamak anlamlandırmak ve onu insanlığın yararına kullanmak her zamankinden daha büyük bir sorumluluk haline gelmiştir. İşte bu noktada kütüphanelerimiz yalnızca bilgi sunan değil aynı zamanda bireye araştırma disiplini kazandıran, düşünme ufku açan ve doğru kaynakla buluşmasını sağlayan temel kurumlardır."

Erdoğan, güçlü devlet, huzurlu ve müreffeh bir gelecek için okuyan, sorgulayan, araştıran ve düşünen nesiller yetiştirmek gerektiğini vurguladı.

Programa, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Rahmi Dalmaç ile öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Program, Meram Zafer Ortaokulu'ndan halk oyunları ekibinin gösterisiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da 62. Kütüphane Haftası Kutlandı - Son Dakika

Son 72 saat Maliye yakın takibe aldı, Bakan Şimşek’ten kritik uyarı Son 72 saat! Maliye yakın takibe aldı, Bakan Şimşek'ten kritik uyarı
Erzurum’da bir kişi eczaneye saldırdı, yakmak istedi Erzurum'da bir kişi eczaneye saldırdı, yakmak istedi
Annesini darbederken kendisine engel olmak isteyen eşini bıçaklayarak öldürdü Annesini darbederken kendisine engel olmak isteyen eşini bıçaklayarak öldürdü
Bakan Çiftçi’den APP plakalara ilişkin yeni açıklama: Yalnızca şekle ilişkin bir konu değil Bakan Çiftçi'den APP plakalara ilişkin yeni açıklama: Yalnızca şekle ilişkin bir konu değil
NATO’dan dikkat çeken ’Türkiye’ paylaşımı: 100 gün kaldı NATO'dan dikkat çeken 'Türkiye' paylaşımı: 100 gün kaldı
İstanbul’da hava ulaşımına yağmur engeli, onlarca uçak kalkamadı İstanbul'da hava ulaşımına yağmur engeli, onlarca uçak kalkamadı

Otel baskınından yeni detay: Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı
Otel baskınından yeni detay: Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı
Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını patlatıyor Milli futbolcu formayı giyecek
Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını patlatıyor! Milli futbolcu formayı giyecek
İstanbul’daki zincirleme kazada mucize Şehit polis hayata döndü
İstanbul'daki zincirleme kazada mucize! Şehit polis hayata döndü
Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor
Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor
Etimesgut Belediyesi’ne operasyonla ilgili Erdal Beşikçioğlu’ndan ilk açıklama
Etimesgut Belediyesi'ne operasyonla ilgili Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk açıklama
ABD, İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunu ele geçirmek için operasyon planlıyor
ABD, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu ele geçirmek için operasyon planlıyor
SON DAKİKA: Konya'da 62. Kütüphane Haftası Kutlandı - Son Dakika
