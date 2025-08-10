Konya\'da Açık Hava Sineması Keyfi

Konya Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği açık hava sinema etkinliğinde, "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmini izleyiciyle buluşturdu.

Kalehan Ecdat Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, aileler başta olmak üzere kentte yaşayan her yaştan izleyici ilgi gösterdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yoğun ilgi gösteren izleyiciye teşekkür etti.

Açık havada film seyretmenin keyfini yaşayan izleyicilerden bazıları, eski yıllarda gittikleri sinemaları anımsadı.

İzleyiciler, benzer etkinliklerin devam etmesi temennisinde bulunarak organizasyonu gerçekleştirenlere teşekkür etti.