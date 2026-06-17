Konya'da Ay ve Venüs Bir Arada

KONYA'da havanın kararmasının ardından ay ve venüs gezegeni birlikte görüldü. Gece karanlığında Türk bayrağını andıran ay-yıldız sülieti görsel şölen oluşturdu

Akşam saatlerinde hilal evresindeki ay ile gökyüzündeki en parlak gezegenlerden biri olan venüsün birbirlerine oldukça yakın bir anı Konya'dan görüntülendi. Yörünge hareketleri nedeniyle vatandaşların görüş açısında aynı hizaya gelen ay ve venüs 'ay yıldız' oluşturdu.

Haber: Hasan DÖNMEZ/KONYA,