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Konya'da Beyşehir Gölü'nde su ürünleri avı denetimleri sıklaştırıldı - Son Dakika
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Konya'da Beyşehir Gölü'nde su ürünleri avı denetimleri sıklaştırıldı

Konya'nın Hüyük ilçesinde, Beyşehir Gölü'ne kıyısı olan mahallelerde su ürünleri avlayan ve satanlara yönelik denetimler artırıldı. Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Budak, Kıreli ve Tolca mahallelerinde av yapan balıkçılar ile balıkçı barınakları ve tezgahları denetledi.

Konya\'da Beyşehir Gölü\'nde su ürünleri avı denetimleri sıklaştırıldı
24.01.2024 - 13:09,
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Konya'nın Hüyük ilçesinde Beyşehir Gölüne kıyısı olan mahallelerde su ürünleri avlayan ve satanlara yönelik denetimler sıklaştı.

Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Hüyük ilçesine bağlı göl kıyısındaki Budak, Kıreli ve Tolca mahallelerinde av yapan balıkçılar yanı sıra göl kıyısında bulunan balıkçı barınakları ile sahil şeridinde balıkçı tezgahları denetlendi.

Kontroller İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri görevlileri tarafından yapıldı.

Kaynak: AA
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