Konya'nın Karapınar ilçesinde bir kişinin bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Mehmet A'nın bıçakla yaralandığı kavgaya karıştıkları belirlenen 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer iki şüpheli serbest bırakıldı.
Olay
Mehmet A. ile evine gelen 3 kişi arasında, birlikte gittikleri Kurtbasan mevkisinde tartışma çıkmış, burada kavgaya dönüşen olayda darbedilen Mehmet A, bıçakla yaralanmıştı.
Evinin önüne bırakılan Mehmet A, ihbar üzerine gelen ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edilmişti.
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı.
Son Dakika › Güncel › Konya'da bıçaklı kavga: 1 tutuklama - Son Dakika
Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, otomobile arkadan çarpan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin baba ve kız olduğu öğrenildi. Aile, Ramazan Bayramı sebebiyle Hatay'a gittiği ve dönüş yolunda kaza geçirdi.
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin otomobile çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada, kamyonet devrilirken otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kaza sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazanın nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
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