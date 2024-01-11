 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Konya'da çocukların Şivlilik sevinci - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da çocukların Şivlilik sevinci

Konya'da mübarek üç ayların başlangıcında kutlanan Şivlilik geleneği devam ediyor. Sabah erkenden sokağa çıkan çocuklar, 'Şivlilik' diyerek hediyelerini topladı. Üç ayların başlangıcında Konya halkı tarafından kutlanan 'Şivlilik' geleneği için çocuklar kapı kapı dolaşarak hediyeler topladı. Çocukların mutluluğu yüzlerinden okunurken, şivliliğin güzel bir gelenek olduğu belirtildi.

Konya\'da çocukların Şivlilik sevinci
11.01.2024 - 20:26,  Güncelleme: 20:29
Abone Ol

Konya'da çocukların Şivlilik sevinci

Sabah erkenden sokağa çıkan çocuklar "Şivlilik" diyerek hediyelerini topladı

KONYA - Konya'da mübarek üç ayların başlangıcında kutlanan Şivlilik geleneği yaşatılmaya devam ediyor. Sokağa çıkan çocuklar ellerinde poşetlerle, "Şivlilik" diyerek kapı kapı dolaşıp hediyeleri topladı.

Üç ayların başlangıcında Konya halkı tarafından kutlanan "Şivlilik" geleneğinin hazırlıkları günler öncesinden başlarken, vatandaşlar çocuklar için çeşitli atıştırmalıkları evlerinde hazır etti. Sabah saatlerinde sokağa çıkan çocuklar da kapı kapı dolaşarak "Şivlilik" topladı. Bazı anne babalar da çocukları ile birlikte geleneği yaşatmak için şivlilik topladı.

Çocuklara şeker dağıtan Hatice Şimsek, "Bugün Konya'mıza has özel olan, 3 ayların başlangıcında çocukları mutlu etmek için yapılan Şivlilik geleneğini yaşatıyoruz. Güzel bir gelenek. Konya'dan başka bir yerde de yok galiba" dedi.

Çocukları sevindiren Ali Aydınlı da, "Çocukları sevindirmek için çikolata, şeker dağıtıyoruz. Şivlilik geleneğini yaşatmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Ellerinde poşetlerle kapı kapı dolaşan çocukların mutluluğu yüzlerinden okunurken, şivliliğin çok güzel olduğunu söylediler.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Şivlilik, Konya, Yerel Haberler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da çocukların Şivlilik sevinci - Son Dakika


20:11
İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu
20:05
Erden Timur olaya el attı! Sivas'ta 2 puan bırakan Galatasaray'dan jet hızında açıklama Erden Timur olaya el attı! Sivas'ta 2 puan bırakan Galatasaray'dan jet hızında açıklama
19:40
Denizkurdu Tatbikatı esnasında 1 askerimiz şehit oldu Denizkurdu Tatbikatı esnasında 1 askerimiz şehit oldu
19:26
Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttu Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttu
19:16
Bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı ilk kez konuştu: Öğrencilerim olmasaydı çok daha vahim olabilirdi Bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı ilk kez konuştu: Öğrencilerim olmasaydı çok daha vahim olabilirdi
18:50
Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında
18:50
Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
18:16
Malatya Selahattin Başkanını bırakmak istemiyor! Halk Parti binasında toplandı Malatya Selahattin Başkanını bırakmak istemiyor! Halk Parti binasında toplandı

Son Dakika
20:11 İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu
20:05 Erden Timur olaya el attı! Sivas'ta 2 puan bırakan Galatasaray'dan jet hızında açıklama
19:40 Denizkurdu Tatbikatı esnasında 1 askerimiz şehit oldu
19:26 Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttu
19:16 Bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı ilk kez konuştu: Öğrencilerim olmasaydı çok daha vahim olabilirdi
18:50 Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında
18:50 Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
18:16 Malatya Selahattin Başkanını bırakmak istemiyor! Halk Parti binasında toplandı
18:04 Durdu durdu Sivas'ta kendini buldu! Kerem Demirbay'dan mükemmel gol
17:23 Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 20:58:45. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da çocukların Şivlilik sevinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement