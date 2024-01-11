Konya'da çocukların Şivlilik sevinci

Sabah erkenden sokağa çıkan çocuklar "Şivlilik" diyerek hediyelerini topladı

KONYA - Konya'da mübarek üç ayların başlangıcında kutlanan Şivlilik geleneği yaşatılmaya devam ediyor. Sokağa çıkan çocuklar ellerinde poşetlerle, "Şivlilik" diyerek kapı kapı dolaşıp hediyeleri topladı.

Üç ayların başlangıcında Konya halkı tarafından kutlanan "Şivlilik" geleneğinin hazırlıkları günler öncesinden başlarken, vatandaşlar çocuklar için çeşitli atıştırmalıkları evlerinde hazır etti. Sabah saatlerinde sokağa çıkan çocuklar da kapı kapı dolaşarak "Şivlilik" topladı. Bazı anne babalar da çocukları ile birlikte geleneği yaşatmak için şivlilik topladı.

Çocuklara şeker dağıtan Hatice Şimsek, "Bugün Konya'mıza has özel olan, 3 ayların başlangıcında çocukları mutlu etmek için yapılan Şivlilik geleneğini yaşatıyoruz. Güzel bir gelenek. Konya'dan başka bir yerde de yok galiba" dedi.

Çocukları sevindiren Ali Aydınlı da, "Çocukları sevindirmek için çikolata, şeker dağıtıyoruz. Şivlilik geleneğini yaşatmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Ellerinde poşetlerle kapı kapı dolaşan çocukların mutluluğu yüzlerinden okunurken, şivliliğin çok güzel olduğunu söylediler.