Domates Yüklü Tır Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Domates Yüklü Tır Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Domates Yüklü Tır Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Konya'nın Karapınar ilçesinde domates yüklü bir tırın devrilmesi sonucu sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada tırın dorsesinde bulunan domatesler yola saçıldı.

10.09.2024 02:46
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Konya'nın Karapınar ilçesinde devrilen domates yüklü tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Konya- Adana kara yolunda kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün kullandığı, 07 AJM 447 plakalı domates yüklü tır, Karapınar Devlet Hastanesi alt geçidinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen tırın sürücüsü kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Tırın dorsesinde bulunan domatesler yola saçıldı, alt geçit bir süre trafiğe kapatıldı.

Yol temizleme çalışmaları ve kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA

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