Konya\'da Feci Kaza: Anne ve Kız Hayatını Kaybetti

KAZA ANI KAMERADA

Konya'da Hasan K. yönetimindeki taksinin, kaldırımda yürüyen Dilek Öz (53) ve kızı Ercin Öz'e (13) çarpıp yaşamlarını yitirdiği kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taksinin park halindeki araca ve anne ile kızına çarpması, ardından toplanan kalabalığın yardım etmeye çalıştığı yer alıyor.