KAZA ANI KAMERADA
Konya'da Hasan K. yönetimindeki taksinin, kaldırımda yürüyen Dilek Öz (53) ve kızı Ercin Öz'e (13) çarpıp yaşamlarını yitirdiği kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taksinin park halindeki araca ve anne ile kızına çarpması, ardından toplanan kalabalığın yardım etmeye çalıştığı yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Konya'da Feci Kaza: Anne ve Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?