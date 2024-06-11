Konya'da Gümrük Kaçağı Araç ve Sahte Plaka Ticareti Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Konya'da Gümrük Kaçağı Araç ve Sahte Plaka Ticareti Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Konya\'da Gümrük Kaçağı Araç ve Sahte Plaka Ticareti Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Konya'da, gümrük kaçağı araç ve sahte plaka ticareti yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Operasyonda, 2'si gümrük kaçağı 3 otomobil, 185 sahte plaka ile plaka yapımında kullanılan makine ve ekipmanlar ele geçirildi.

11.06.2024 11:07
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Konya'da gümrük kaçağı araç ve sahte plaka ticareti yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık ve belgede sahtecilik suçlarının işlendiği tespit edilen 3 iş yerine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2'si gümrük kaçağı 3 otomobil, 185 sahte plaka ile plaka yapımında kullanılan makine ve ekipmanlar ele geçirildi.

Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya'da Gümrük Kaçağı Araç ve Sahte Plaka Ticareti Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da Gümrük Kaçağı Araç ve Sahte Plaka Ticareti Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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