Konya\'da Gümrük Kaçağı Araç ve Sahte Plaka Ticareti Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Konya'da gümrük kaçağı araç ve sahte plaka ticareti yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık ve belgede sahtecilik suçlarının işlendiği tespit edilen 3 iş yerine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2'si gümrük kaçağı 3 otomobil, 185 sahte plaka ile plaka yapımında kullanılan makine ve ekipmanlar ele geçirildi.

Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.