Konya'da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

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Konya'nın Selçuklu ilçesinde, evlerden ziynet eşyası çalan kadın şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, "dil düşürme" yöntemiyle girilen 8 evden ziynet eşyası çalınmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, izlediği güvenlik kameralarından, şüphelinin S.L. olduğunu tespit etti.

Hırsızlık suçlarından poliste kaydı bulunan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Şüphelinin hırsızlık yapmak için bazı binalara girdiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.