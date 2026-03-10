Konya'da İftarlık Paketler Dağıtıldı - Son Dakika
Konya'da İftarlık Paketler Dağıtıldı

10.03.2026 10:01
Konya'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iftarlık paketleri dağıtarak Ramazan'ı kutladı.

Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, kentin farklı noktalarında ve sosyal hizmet merkezi olan ilçelerde, yolculara iftarlık paketleri dağıtılarak ramazanın bereketi paylaşıldı.

İl Müdürü Arif Topal, yaptığı açıklamada, "Konya'da Mola, Gönülde Dua" denilerek gerçekleştirilen ikramla, ramazan ayında paylaşmayı ve dayanışma ruhunu yaşatmayı amaçladıklarını belirtti.

İftar vakti yolda olanlar için küçük bir mola, gönüllerde ise bir dua olsun istediklerini ifade eden Topal, şunları kaydetti:

"Konya'nın kadim misafirperverliği ve dayanışma kültürü bugün burada bir kez daha kendini göstermektedir. Bu güzel organizasyona katkı sunan tüm personelime teşekkür ediyorum. Ramazan ayının ülkemize ve milletimize huzur, bereket ve birlik getirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA

