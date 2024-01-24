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Konya'da Kaçak Kazı Yapan 2 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da Kaçak Kazı Yapan 2 Zanlı Tutuklandı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 2 zanlı tutuklandı. Ö.D. ve S.T. isimli zanlılar, kaçak kazıda kullanılan malzemelere el konulduktan sonra adliyeye sevk edildi ve sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandılar.

Konya\'da Kaçak Kazı Yapan 2 Zanlı Tutuklandı
24.01.2024 - 11:51,  Güncelleme: 11:56
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Konya'da kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Kadınhanı ilçesi Beykavağı Mahallesi'ndeki arazide kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, kaçak kazı yapan Ö.D. (26) ile S.T'yi (26) gözaltına aldı.

Ekiplerce kaçak kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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