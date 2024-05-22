Konya'da kadını öldüren sanık, komşusunu tehdit etti - Son Dakika
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Konya'da kadını öldüren sanık, komşusunu tehdit etti

Konya\'da kadını öldüren sanık, komşusunu tehdit etti

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, 3 çocuğunun annesi olan kadını öldüren sanığın komşusu, sanığın kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Sanığın, mahkemede yalancı şahitlik etmesi için komşusunu tehdit ettiği iddia edildi.

22.05.2024 22:03
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Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, 3 çocuğunun annesi, 8 yıllık eşini silahla öldüren sanığın komşusu, sanığın kendisini de tehdit ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan sanık Hüseyin A'nın komşusu E.Y, sanığın kendisini arayarak, mahkemede yalancı şahitlik etmesi için tehdit ettiğini öne sürerek sanıktan şikayetçi oldu.

Mağdurun avukatının mahkeme dosyasına sunduğu ses kayıtlarında, sanığın E.Y'ye "Senin iki kelimen beni 20 sene aşağıya indirecek. Sadece sen gel, mahkemeye ifadeni ver. Kimse bilmeyecek bunu." dediği, E.Y'nin maktul ile ilişki yaşadığını söylemesini istediği, E.Y'nin bunun iftira olduğu şeklinde cevap verip talebi reddettiği yer aldı.

Olay

Cihanbeyli ilçesi İnsuyu Mahallesi'nde, 31 Ağustos 2023'te, Hüseyin A, 8 yıllık eşi olan 3 çocuğunun annesi Zeliha A'yı otomobilin önünde bıçaklayıp silahla öldürdükten sonra polis ekiplerine teslim olmuştu.

Hüseyin A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, 1,5, 3 ve 6 yaşlarındaki çocuklar devlet korumasına alınmıştı.

Çocuklar, maktul Zeliha A'nın ailesine teslim edilmiş ve psikolojik destek verilmişti.

Kaynak: AA

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