Konya'da Kaldırımda Yürüyen Anne ve Kızı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Konya'da Kaldırımda Yürüyen Anne ve Kızı Hayatını Kaybetti

Konya\'da Kaldırımda Yürüyen Anne ve Kızı Hayatını Kaybetti
15.07.2026 14:55
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Konya'da taksinin çarptığı Dilek ve kızı Ercin Öz yaşamını yitirdi, taksi şoförü yaralandı.

KONYA'da kaldırımda yürürken taksinin çarptığı Dilek Öz (53) ve kızı Ercin Öz (13) yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan taksi şoförü Hasan K., (30) hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi'nde meydana geldi. Hasan K.'nin kontrolünü yitirdiği 42 TT 154 plakalı taksi, park halindeki bir araca ardından kaldırımda yürüyen Dilek Öz ve kızı Ercin Öz'e çarptı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, anne ve kızın öldüğünü belirledi. Yaralanan taksinin şoförü Hasan K. ise ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve kızın cansız bedenleri otopsi için Konya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Konya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da Kaldırımda Yürüyen Anne ve Kızı Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Isaac Clarke Isaac Clarke:
    en fazla 6 yıl yatar kaza yüzünden yazık olmuş 2 can gitti... 0 0 Yanıtla
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