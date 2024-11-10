KAZA KAMERADA
Konya'da devrilen kamyonun şoförü Fahrettin Akbulut'un öldüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun virajı döndüğü sırada devrildiği görüldü.
Akbulut'un cenazesinin bugün Karkın Mahallesi'nde defnedilmesi bekleniyor.
Haber-Kamera: Salih BÜYÜKSAMANCI KONYA DHA
Son Dakika › Güncel › Konya'da Kamyon Devrildi, Şoför Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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