Konya'da Milli Ağaçlandırma Günü etkinliğinde 33 bin fidan toprakla buluştu

Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde binlerce fidan dikildi.

Konya'da Seydişehir yolu Çayırbağı mevkisinde düzenlenen etkinlikte, yüzlerce öğrenci, kolluk kuvvetleri, birçok dernek ve STK üyesi fidanları toprakla buluşturdu.

Kent genelinde 27 bölgede 33 bin fidan dikildi.

Konya Vali Yardımcısı Yavuz Güner, fidan dikmenin ve yetiştirmenin insanlığın zenginliği olduğunu söyledi.

Fidanları dikerek gelecek nesillere armağan ettiklerini belirten Güner, şöyle konuştu:

"Bizler babalarımızın, annelerimizin ve büyüklerimizin diktiği ağaçlar altında oturmakta, bir anlamda onların gölgesi ve hatıraları altında vakit geçirmekteyiz. Her güzel şey insanlara ve bizlere ilham olmuştur. Bu güzelliklerden birisi de ağaç ve orman sevgisidir. Kimi zaman ağaçlar yaslanacağımız, sırtımızı dayayacağımız bir dayanak ve dertlerimizin ortağı olmuştur. Kimi zaman da ağaçlarımız ve ormanlarımız şiirlere ve şarkılara ilham olmuştur. Fidanlarımızın ülkemize ve ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, ağaç dolu, orman dolu ve sevgi dolu nice yıllar temenni ediyorum."

Aksaray

Aksaray Valiliği öncülüğünde Bayraktepe mevkisinde düzenlenen etkinlikte 2 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Vatandaşlara fidan dağıtan Vali Murat Duru, gazetecilere, hafta boyunca vatandaşlara 30 bin fidan dağıtılacağını söyledi.

Aksaray'ın daha yeşil, daha güzel bir tabiata ve çevreye sahip olması için hep beraber mücadele ettiklerini belirten Duru, bu yıl 350 bin fidanı toprakla buluşturduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Duru ve beraberindekiler fidanları toprakla buluşturdu.

Karaman

Karaman Valiliğince, Gökçe köyü yakınlarındaki ağaçlandırma alanında düzenlenen programda 1000 fidan dikildi ve can suyu verildi.

Törene, Vali Yardımcısı Mustafa Karaca, Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Saygılı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kent genelinde 4 bin 800 fidanın dikildiği bildirildi.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Lütfullah Göktaş, Susuz Boğazı mevkisinde düzenlenen etkinlikte, 7 bin 500 fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi.

Programa, Orman İşletme Müdürü Mutlu Tepe, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öte yandan, il genelindeki 14 noktada karaçam, sedir, badem ve ceviz başta olmak üzere çeşitli türlerde 19 bin fidanın dikildiği öğrenildi.