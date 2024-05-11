Konya\'da minibüse silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

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Konya'da seyir halindeki minibüse düzenlenen silahlı saldırıda iki kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde Halil İbrahim (24) ve Remzi Ö'nün (22) içinde bulunduğu 06 DFH 797 plakalı minibüse, silahla ateş açıldı.

Silahlı saldırıda yaralanan kardeşler, Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Remzi Ö. hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Halil İbrahim Ö'nün ise ağır yaralı olduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise kaçan 2 zanlıyı kısa sürede yakaladı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.