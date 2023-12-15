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Konya'da öğrenciler Filistinli çocuklar için kermes düzenledi - Son Dakika
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Konya'da öğrenciler Filistinli çocuklar için kermes düzenledi

Hüyük İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Filistinli çocuklar için düzenledikleri kermesten elde ettikleri paraları gönderecek. Öğrenciler, düzenlenen etkinlikten mutlu olduklarını belirtti. Ayrıca, Konya'da düzenlenen 'Haydi Konuş Bakalım' yarışmasında Hüyük Durmuş Akkuş Anadolu Lisesi ve Makbule Durmuş Akkuş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri finale yükseldi.

Konya\'da öğrenciler Filistinli çocuklar için kermes düzenledi
15.12.2023 - 11:53,
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Konya'nın Hüyük ilçesinde, Hüyük İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Filistinli çocuklar için kermes düzenledi.

Okulun 5. sınıf öğrencileri, okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte toplanan paraları, Filistin'deki çocuklara gönderecek.

Öğrenciler, düzenlenen kermesten dolayı mutlu olduklarını bildirdi.

"Haydi Konuş Bakalım" yarışması

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğinde, Medeniyet Okulu Projesi kapsamında düzenlenen "Haydi Konuş Bakalım" yarışmasında yarı finaller sona erdi.

Yarışmaya katılan Hüyük Durmuş Akkuş Anadolu Lisesi ve Makbule Durmuş Akkuş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri finale yükseldi.

Kaynak: AA
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