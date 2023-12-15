Konya\'da öğrenciler Filistinli çocuklar için kermes düzenledi

Konya'nın Hüyük ilçesinde, Hüyük İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Filistinli çocuklar için kermes düzenledi.
Okulun 5. sınıf öğrencileri, okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte toplanan paraları, Filistin'deki çocuklara gönderecek.
Öğrenciler, düzenlenen kermesten dolayı mutlu olduklarını bildirdi.
"Haydi Konuş Bakalım" yarışması
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğinde, Medeniyet Okulu Projesi kapsamında düzenlenen "Haydi Konuş Bakalım" yarışmasında yarı finaller sona erdi.
Yarışmaya katılan Hüyük Durmuş Akkuş Anadolu Lisesi ve Makbule Durmuş Akkuş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri finale yükseldi.
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