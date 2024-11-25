Konya'da Olumsuz Hava Koşullarıyla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Konya'da Olumsuz Hava Koşullarıyla Mücadele Devam Ediyor

Konya\'da Olumsuz Hava Koşullarıyla Mücadele Devam Ediyor

Konya'da kar yağışı ve fırtına nedeniyle 2 bin 525 personel ve 932 araçla mücadele sürüyor.

25.11.2024 22:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da olumsuz hava koşullarına karşı mücadele çalışmaları Valilik koordinasyonunda aralıksız sürdürülüyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yaşanan kar yağışı, tipi ve fırtına gibi olumsuz hava koşullarına karşı yürütülen çalışmaların, Valilik koordinasyonunda İl AFAD Merkezi'nde Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ilgili afet grupları temsilcisi kurum ve kuruluşlarla 7/24 çalışma esasına göre yürütüldüğü bildirildi.

Açıklamada, saat 20.00 itibariyle Hadim - Alanya tali yolu ile Seydişehir - Akseki yolunun tır ve çekicili araçların geçişine kapalı olduğu, olumsuz hava koşulları ile mücadele çalışmalarının 13 afet grubuyla sahada toplam 2 bin 525 personel ve 932 araçla sürdürüldüğü kaydedildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan 1126 ihbarın başarıyla sonuçlandırıldığı, müdahale çalışmalarının halen devam ettiği, bu süreçte vatandaşların çağrılarına anında yanıt verilerek sorunlara etkin bir biçimde çözümler sunulduğu ifade edildi.

Vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve mağduriyetleri önleme adına ekiplerin her noktada görev başında oldukları hatırlatılan açıklamada, tipi ve kar nedeniyle mahsur kalan 67 vatandaşın, jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesiyle tahliye edilerek en yakın alanlarda misafir edildikleri, güvenlikleri için her türlü önlem alınarak, barınma ve beslenme ihtiyaçlarının titizlikle karşılandığı bilgisi verildi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında mahsur kalan vatandaşlara "4 bin 798 kumanya, 12 bin 470 çorba, 5 bin 530 ekmek, 3 bin 531 meyve suyu, 3 bin 250 kek, 3 bin şişe su, 1500 Çiğköfte-Ayran, 1000 Çay, 400 battaniye dağıtıldığı" aktarıldı.

Vatandaşlara uyarı

Valilik koordinasyonunda; Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlıklar ve ilçe belediyeleri başta olmak üzere ilgili tüm kurumların fedakarca çalışmaya devam ettikleri ifade edilen açıklamada, ayrıca sahada görev yapan tüm çalışanlara teşekkür edildi.

Vatandaşlardan hava koşullarının çetinleştiği bu dönemde trafik güvenliği için araçlarında zincir, çekme halatı ve takoz gibi kış ekipmanlarını bulundurmaları, trafiğe çıkmadan önce yol ve hava durumu bilgisi almalarını, tipi, buzlanma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla seyahatten kaçınmaları istendi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güvenlik, Fırtına, Fırtına, Güncel, Sağlık, Yaşam, konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da Olumsuz Hava Koşullarıyla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:17 Kreş tartışmasında CHP’li Başarır ağzını fena bozdu: Tweet bu kadar, geri zekalı Kreş tartışmasında CHP'li Başarır ağzını fena bozdu: Tweet bu kadar, geri zekalı
22:26 Ayhan Bora Kaplan’ın sözlerini duyan savcı: Sizi uyarıyorum benden söylemesi Ayhan Bora Kaplan'ın sözlerini duyan savcı: Sizi uyarıyorum benden söylemesi
21:55 İsrail ve Hizbullah ateşkese çok yakın: 36 saat içinde ilan edecekler İsrail ve Hizbullah ateşkese çok yakın: 36 saat içinde ilan edecekler
21:48 Naci Görür Malatya’daki son depremi işaret ederek uyardı: Endişe verici Naci Görür Malatya'daki son depremi işaret ederek uyardı: Endişe verici
18:13 20 İlde Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil Edildi 20 İlde Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil Edildi
09:45 Litvanya’da kargo uçağı bir binanın yakınlarına düştü: 1 ölü, 2 yaralı Litvanya'da kargo uçağı bir binanın yakınlarına düştü: 1 ölü, 2 yaralı
09:35 Beşiktaş’ın Göztepe’ye yenildiğini gören Batuhan Karadeniz canlı yayında delirdi Beşiktaş'ın Göztepe'ye yenildiğini gören Batuhan Karadeniz canlı yayında delirdi
09:29 İstanbul’da bugün saat 15.00’ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak İstanbul'da bugün saat 15.00'ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak
09:23 Altın fiyatlarında rekorların ardından sert düşüş başladı Altın fiyatlarında rekorların ardından sert düşüş başladı
09:15 Mauro Icardi için karar haftası Mauro Icardi için karar haftası
09:15 En düşük emekli maaşında yeni tahmin En düşük emekli maaşında yeni tahmin
09:09 Volkswagen CEO’su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız Volkswagen CEO'su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız
09:08 Ebru Yaşar’dan radikal karar: Milyonları elinin tersiyle itti Ebru Yaşar'dan radikal karar: Milyonları elinin tersiyle itti
08:56 Karın vurduğu Malatya’da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 23:45:33. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da Olumsuz Hava Koşullarıyla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.