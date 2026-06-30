Konya'da Otizmli Çocuklara At Terapisi - Son Dakika
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Konya'da Otizmli Çocuklara At Terapisi

30.06.2026 12:18
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Otizmli çocuklar, at terapisi ile fiziksel ve sosyal gelişimlerini destekliyor, özgüven kazanıyor.

??????? Konya'da otizmli çocuklara yönelik uygulanan at terapisi, çocukların fiziksel, bilişsel ve sosyal gelişimlerine destek oluyor.

Kentte 10 yıldır otizmli çocuklara hizmet veren Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfınca (SOBE), çocukların fiziksel ve bilişsel gelişimlerine destek için atla terapi yöntemi uygulanıyor.

SOBE Eğitim Direktörü Alperen Sağdıç, AA muhabirine, SOBE'de 370 öğrencinin eğitim gördüğünü, bini aşkın öğrencinin de kayıt sırasının gelmesini beklediğini söyledi.

SOBE'nin daha fazla çocuğa ulaşması için çalıştıklarını ifade eden Sağdıç, "SOBE Vakfı olarak amacımız sadece eğitimle sınırlı değil. Otizmli çocukların ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda ailelere seçenekler sunmaya çalışıyoruz. Konuşma, ergoterapi, spor, yüzme ve binicilik de bunlardan biri." dedi.

"Atla terapi sırasında çocuklar yer yön kavramlarını doğal bir şekilde öğreniyor"

Biniciliğin birçok farklı alanda yararı olduğunu dile getiren Sağdıç, şunları kaydetti:

"Özellikle çocuk atın üzerindeyken postürünü doğru tutmaya çalışıyor, dengede kalmaya çalışıyor. Çocuğun motor becerilerini destekleyen bir yapısı var atın. Aslında yararlarını biz gözlemliyoruz ama bilimsel literatür de destekliyor. Atla terapi aynı zamanda çocukların sosyal becerilerini destekliyor, motor becerilerini destekliyor. Atla terapi sırasında çocuklar yer yön kavramlarını doğal bir şekilde öğreniyor. Yani bir sınıfta 'sağı-solu göster' çalışırken aslında atın üzerinde çocuk sağa çektiğinde sağa gitmeyi, sola çektiğinde sola gitmeyi öğreniyor. ya da atın üzerinde dengede kalmaya çalışırken aynı zamanda, şu anda bizim içeride ergoterapistimizin yaptığı çalışmayı burada doğal ortamda atın üzerinde kalmaya çalışırken yapıyor."

At terapisi (hippoterapi) uzmanı Sena Algan da uygulamanın yalnızca ata binmeyi öğretmekten ibaret olmadığına dikkati çekerek, terapi sürecinin çocuğun ihtiyaçlarına göre şekillendiğini söyledi.

Otizmli çocukların atla temasına uyum-iletişim-denge dersleri ile başladıklarını anlatan Algan, çocuğun ata temasını bile önemli ve faydalı gördüklerinin altını çizdi.

"Kendi başına dört nal yapıp engel atlayabilen otizmli çocuklarımız var"

Otizmli çocuklarla uzun yıllardır çalıştıklarını aktaran Algan, "Bu terapinin otizm üzerinde şöyle bir etkisi var; birincisi el-göz koordinasyonu. Denge konusunda çok işe yarıyor. Çocuk, iki işi aynı anda yapabilme yeteneğine sahip oluyor. Hiç konuşamayan çocuklarımızın bile atın üzerinde konuştuğuna şahit olduğumuz durumlar oldu bizim." diye konuştu.

Algan, ilk zamanlarda ata binmekten çekinen bazı çocukların zamanla büyük gelişim gösterdiğini belirterek, "Şu anda bizim kendi başına dört nal yapıp engel atlayabilen otizmli çocuklarımız var." dedi.

At terapisi uyguladıkları çocuklardan birinin 8 yaşındaki Çağrı Gürlek olduğunu anlatan Algan, şöyle devam etti:

"4 yıl önce ilk geldiğinde zaten yeteneği belli oluyordu Çağrı'nın. Çağrı şu anda binici pantolonuyla, toglarıyla, yeleğiyle aslında bu spora gönül vermiş otizmli çocuklarımızdan bir tanesi. Çok severek geliyor. Ne dersek yapıyor. Sırıkların üzerinden geçiyor, engelleri atlıyor."

Otizm tanısını 2020 yılında alan 8 yaşındaki Çağrı Gürlek'in babası Nevzat Gürlek, oğlunun yaklaşık 4 yıldır SOBE'de eğitim aldığını, bu süreçte yüzme ve at terapisine katıldığını kaydetti.

İlk zamanlarda at binmekten çekinen oğlunun zamanla alıştığını belirten Gürlek, at terapisinin özellikle öz güveni ve sosyal gelişimine önemli katkı sağladığını ifade etti.

Oğlunun komutlara uyma becerisinin arttığını, yön kavramlarını daha iyi öğrendiğini ve çevresine karşı daha duyarlı hale geldiğini dile getiren Gürlek, özgüvenindeki artışı da gözlemlediklerini ifade ederek, biniciliğe devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Konya, Yaşam, Son Dakika

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