Konya'da Otogar Kavşağı Temeli Atıldı

16.02.2026 15:52
Konya Büyükşehir Belediyesi, Şehir Hastanesi-Stadyum Tramvay Hattı için Otogar Kavşağı'nın temelini attı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü işbirliğinde, Şehir Hastanesi-Stadyum Tramvay Hattı'nın 2. etap Otogar Kavşağı temeli atıldı.

Konya Valisi İbrahim Akın, temel atma töreninde, Konya'nın köklü medeniyet birikimini çağın ihtiyaçlarıyla buluşturan tarihi derinliği ile modern şehircilik anlayışını uyum içinde birleştirebilen nadide şehirlerden biri olduğunu belirtti.

Akın, şehircilik anlayışının merkezinde hep insan olduğunu vurgulayarak, "Bu itibarla gerçekleştirdiğimiz yatırımlar da sürdürülebilirlik, erişilebilirlik ve dengeli gelişim ilkeleri doğrultusunda şekillenmektedir. Bugün temellendireceğimiz otogar kavşağımız, artan nüfusumuz, güçlenen sağlık ve eğitim altyapımızla genişleyen şehir hareketliliğinin gerektirdiği düzenlemelerin önemli bir parçası. Şehrimizin ana ulaşım akslarının kesişim noktasında hayata geçirilen bu yatırım, yalnızca bir kavşak düzenlemesi mahiyetinde değil, stadyum şehir hastanesi hattı ile entegre yapısıyla toplu ulaşımı destekleyecek ve hemşehrilerimize daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı da sağlayacaktır." dedi.

"3 seviyeli kavşak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün de insan odaklı olan bu projede raylı sistem, kara yolu ve yaya geçidinin birleşeceğini söyledi.

Eyigün, 9,7 kilometre ray döşeneceğini dile getirerek, "Bu kavşaklardan kastımız, arabaları önceleyen onları merkezleyen değil, insanı önceleyen, tramvaya gelecek yolcumuzun, vatandaşımızın konforunu, emniyetini, engellilerimizin önceliğini, kara yolu araçlarının akışkanlığını elbette düşünen, diğer yandan refüjü, yeşil alanlarımızı, şehrin geleceğini, projeksiyonunu düşünen bir anlayış ve bugün buradayız. Otogar Kavşağı 3 seviyeli kavşağa dönüşüyor. Bir kara yolunu yukarıya alıyoruz elevasyonla. Yüzde 100 kesişmesiz, serbest yol haline geliyor. Aynı zamanda yeni yapacağımız tramvayın da viyadükten geçtiğini göreceğiz." diye konuştu.

Kavşakta, 763 metrelik köprü, 350 metrelik viyadük olacağını aktaran Eyigün, bu kavşağın dev bir ulaştırma projesi olduğunu vurguladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise 21,1 kilometrelik Şehir Hastanesi-Stadyum Tramvay Hattı'nın 10 kilometrelik kısmını Belediye olarak üstlendiklerinin altını çizdi.

Altay, trafik kaosunu çözecek 3 katlı bir kavşak inşa edileceğini belirterek, "Sadık Ahmet Caddesi'nden gelip Halil Ürün Caddesi'ne ya da Halil Ürün Caddesi'nden Sadık Ahmet Caddesi'ne geçenler artık bir üst kattan devam edecek. Hemzemin bir geçişimiz olacak ve eksi kottan da Afyon Yolu istikametine gidenler mevcut alt geçidimizi kullanarak bu hatta inşallah trafiğin de rahatlayacağı bir çözüme kavuşmuş olacağız." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Akın, AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, Eyigün, Altay ve diğer protokol üyeleri, Otogar Kavşağı'nın temelini attı.

Kaynak: AA

Konya Büyükşehir Belediyesi, ulaştırma bakanlığı, Şehir Hastanesi, Belediye, Ulaşım, Güncel, Konya, Son Dakika

