Konya\'da Otomobil ve Motosiklet Kaza Yaptı: 4 Yaralı

Meral Danış Beştaş, İmamoğlu lehine yarıştan çekilmeyeceğini açıkladı

DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş, Habertürk canlı yayınında yarıştan çekileceği iddialarına yanıt vererek, adaylıktan çekilmeyeceğini ve seçimlere kadar çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Beştaş, sandık güvenliğinin sağlanması için gayret göstereceklerini ve seçmenlerden destek beklediklerini ifade etti.