Konya'da Sağanak ve Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor

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Konya'nın kuzey ve batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Konya'nın kuzey ve batısında görülecek sağanak ile gök gürültülü sağanak, bugün akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olacak.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.