Konya'nın Karatay İlçesi'nde bir sanayi sitesinde bulunan atık toplama yerinde yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
Yangın sonucu atık toplama yeri kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Konya'da sanayi sitesinde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
Harmancık köyünde Adem Öğretmek'e ait evin odunluğunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, maddi hasara yol açarken, ev sahibi duydukları sesler üzerine dışarı çıktıklarını ve odunluğun yandığını gördüklerini belirtti.
Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik'te Kadir Gecesi'nde vatandaşlar camilere akın etti. Ulu Cami'de ve diğer camilerde teravih namazı kılındı. Eskişehir'de Kurşunlu Külliyesi, Reşadiye Camisi ve İlahiyat Camisi doldu taştı. Balıkesir'de Zağnos Paşa Camisi avlusunda iftar programı düzenlendi. Bilecik'te Kayı Boyu Camii'nde vaaz verildi ve Sakal-ı Şerif ziyareti yapıldı.
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