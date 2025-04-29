Konya'da Simit Kuyruğu: 5 Lira İçin Uzun Bekleyişler

Haber: Taner ÖZAY

(KONYA)- Konya'da ortalama 13 liradan satılan simit 5 liradan satışa sunulunca, uzun kuyruklar oluştu. Kuyrukta sıra bekleyen bir vatandaş, "Simit kuyruğu, ayran, bu işte… Rezillik, başka bir şey yok" dedi. Başka bir vatandaş ise "Çiftçiyim de ben geçinemiyorum, para etmiyor. Bir ekmek 12 TL, bir kilo buğday 8 TL. Hadi içinden çık bakalım" diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BÜFEM noktalarında 5 liradan satışa sunulan simit ve çay için vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu. Simit kuyruğunda yaşanan yoğunluk öğle saatlerine kadar devam etti.

Kuyrukta bekleyen emekli bir vatandaş, "Düşük maaşlarımız yani. Yani ta 30 sene çalışmışız, 36 sene çalışmışız. Aldığımız 16 bin lira para, çok düşük" dedi.

Simit kuyruğunda bekleyen başka bir vatandaş ise "Simit kuyruğu, ayran, bu işte... Rezillik, başka bir şey yok. Hayat pahalı pahalılığı her yerde var. Olmayan bir şey değil ki. Ona yapacak bir şey yok. Vallahi bu Türkiye'nin kaderi diyoruz. Başka bir şey değil. Paramızla rezil oluyoruz. Sabah 10'da geliyorsun, 'simit yok' diyor. Vatandaş saat 2 saat burada bekletiyorlar. Diğer yerlere nazaran uygun mu fiyatı? Uygun. 5 TL burada, öbür tarafta 13 TL" diye konuştu.

Kuyrukta simit sırası bekleyen bir çiftçi, "Simit kuyruğu bekliyoruz ne bekleyeyim ki emekliyim. Ben gerçi çiftçiyim de ben geçinemiyorum işte zor biraz. Çiftçilik de zor şimdi. Para etmiyor. Ondan sonra bir ekmek 12 TL, bir kilo buğday 8 TL. Hadi içinden çık bakalım. Gübrenin tonu 25 bin TL. Ondan sonra mazot pahalı 50 liraya yakın" dedi.