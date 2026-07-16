Konya'da taksinin çarptığı anne-kız toprağa verildi - Son Dakika
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Konya'da taksinin çarptığı anne-kız toprağa verildi

Konya\'da taksinin çarptığı anne-kız toprağa verildi
16.07.2026 16:37
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Konya'da taksinin çarpması sonucu yaşamını yitiren anne ve kızının cenazesi, toprağa verildi.

Konya'da taksinin çarpması sonucu yaşamını yitiren anne ve kızının cenazesi, toprağa verildi.

Dilek Öz (53) ile 13 yaşındaki kızı Ecrin Öz'ün cenazesi, Konya Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından merkez Karatay ilçesindeki Yağbasan Mezarlığı'na getirildi.

Burada kılınan namazın ardından anne ve kızının cenazesi, defnedildi.

Cenaze törenine ailenin akrabalarının yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan, anne Dilek Öz'ün, kızının eğitim gördüğü Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda yardımcı personel olarak çalıştığı öğrenildi.

Okulda açılan kursta Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan Ecrin'in 3 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi.

Merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi'nde dün Hasan K. (30) idaresindeki 42 TT 154 plakalı taksi, kaldırımda yürüyen Dilek Öz ile kızı Ecrin Öz'e çarpmış, anne ile kızı olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Güncel, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da taksinin çarptığı anne-kız toprağa verildi - Son Dakika

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